Популярная украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на необычную проблему с загаром

Звезда показала, как проводит выходной с мужем, певцом Владимиром Дантесом, во дворе их роскошного особняка. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Дантес и Дорофеева живут в собственном доме в пригороде Киева в закрытом коттеджном городке. Супруги не раз показывали свой просторный двор с большим бассейном и открытой террасой для отдыха. Судя по всему, пара любит проводить там свободное время, в том числе и на выходных.

На новых кадрах Дорофеева показала, как они с Дантесом загорают под июльским солнцем. На фото парочка лежит на шезлонге, при этом каждый из них отличился необычной выходкой.

Так, Надя закутала стопы в бумажные полотенца. Певица пояснила, что на это у нее есть причина.

«На знаю как у вас, но у меня постоянно сгорают пятки», - пожаловалась звезда.

А вот ее муж рядом «загорал» прямо в штанах и кроссовках. Судя по всему, чтобы не сгорело ничего.

«А как вам стиль загара Дантеса?», - поинтересовалась Дорофеева.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес взбудоражил Никитюк "хищным" образом.

Как сообщала Politeka, судья "Голосу країни" Дорофеева в мини-бикини потрусила прелестями, разозлив украинцев.

Также Politeka писала, что Дантес засветил их с Дорофеевой гардеробную, обуви как в магазине.