Популярная украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на необычную проблему с загаром
Звезда показала, как проводит выходной с мужем, певцом Владимиром Дантесом, во дворе их роскошного особняка. Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, Дантес и Дорофеева живут в собственном доме в пригороде Киева в закрытом коттеджном городке. Супруги не раз показывали свой просторный двор с большим бассейном и открытой террасой для отдыха. Судя по всему, пара любит проводить там свободное время, в том числе и на выходных.
На новых кадрах Дорофеева показала, как они с Дантесом загорают под июльским солнцем. На фото парочка лежит на шезлонге, при этом каждый из них отличился необычной выходкой.
Так, Надя закутала стопы в бумажные полотенца. Певица пояснила, что на это у нее есть причина.
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«На знаю как у вас, но у меня постоянно сгорают пятки», - пожаловалась звезда.
А вот ее муж рядом «загорал» прямо в штанах и кроссовках. Судя по всему, чтобы не сгорело ничего.
«А как вам стиль загара Дантеса?», - поинтересовалась Дорофеева.
Напомним, муж Дорофеевой Дантес взбудоражил Никитюк "хищным" образом.
Как сообщала Politeka, судья "Голосу країни" Дорофеева в мини-бикини потрусила прелестями, разозлив украинцев.
Также Politeka писала, что Дантес засветил их с Дорофеевой гардеробную, обуви как в магазине.