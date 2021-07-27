Известная украинская певица Надя Дорофеева, судья "Голосу країни", показала, как зажигает

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной украинской певицей и судьей шоу "Голосу країни". Красотка активно ведет социальные сети, где радует фанатов контентом.

В этот раз девушка сняла видео для ТикТок. Красотка была у бассейна у себя дома, распахнув накидку и показав свои формы в купальнике на ниточках. Девушка дополнила образ стильными очками. Красотка трясла телом перед камерой, заигрывая на видео с фанатами. Ролик решили опубликовать на страничке "Звездного пути".

"Игривая Надя Дорофеева желает всем классного дня.

В перерыве между концертами и солнечными ваннами Надя Дорофеева снимает TikTok-видео. Что скажете, понравился ролик? Делитесь в комментариях", - было написано под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Я не понимаю, что тут должно нравится. Контент ниочем, к сожалению", "И что тут игривого? Хоть бы бюст был", "Фу, как же они надоели со своими выкрутасами. Не по возрасту", "Понравился, особенно детям, думаю", "Пипец"

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