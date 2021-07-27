Известная украинская певица Надя Дорофеева, судья "Голосу країни", показала, как зажигает
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной украинской певицей и судьей шоу "Голосу країни". Красотка активно ведет социальные сети, где радует фанатов контентом.
В этот раз девушка сняла видео для ТикТок. Красотка была у бассейна у себя дома, распахнув накидку и показав свои формы в купальнике на ниточках. Девушка дополнила образ стильными очками. Красотка трясла телом перед камерой, заигрывая на видео с фанатами. Ролик решили опубликовать на страничке "Звездного пути".
"Игривая Надя Дорофеева желает всем классного дня.
Ани Лорак в бикини решилась показать фигуру без фотошопа и ретуши: редкие кадры
Победительница "Холостяка" после пышной "свадьбы" с Олегом Кензовым призналась в проблемах: "Постоянно плачу"
48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
Грозы и град угрожают целому региону, украинцев срочно предупредили об опасности: к чему готовиться
72-летняя Пугачева объявилась на празднике в обтягивающих лосинах: "Бедный Макс..."
В перерыве между концертами и солнечными ваннами Надя Дорофеева снимает TikTok-видео. Что скажете, понравился ролик? Делитесь в комментариях", - было написано под видео.
Фанаты посмотрели ролик более 20 тысяч раз и написали комментарии:
"Я не понимаю, что тут должно нравится. Контент ниочем, к сожалению", "И что тут игривого? Хоть бы бюст был", "Фу, как же они надоели со своими выкрутасами. Не по возрасту", "Понравился, особенно детям, думаю", "Пипец"
Напомним, женатого Дмитрия Монатика в халате засняли в особняке Дорофеевой
А еще Politeka писала, что растрепанная Дорофеева в белоснежном бикини впечатлила видом без фотошопа
Также Politeka сообщала, что Дорофеева понежилась у бассейна в ярко-розовом бикини, как у Барби