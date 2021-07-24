Популярная украинская певица Надя Дорофеева устроила зажигательные танцы в смелом мини

Популярная звезда нередко себе позволяет самые дерзкие образы и выглядит в них очень эффектно, сообщает Politeka.net. На новом видео Надя посветила стройными ножками в безумно коротком наряде. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Артистка надела платье-рубашку и корсет, который выгодно подчеркнул ее тонкую талию. Завершили образ разные аксессуары и стильная укладка.

Певица пела свой хит, и хлопнув в ладоши, стала танцевать в компании подтанцовки в париках.

"Vecherinka 👅", - написала Дорофеева.

За час публикация собрала более 100 тысяч просмотров и много комментариев.

"Удачи на концерте❤️", "Сегодня будет вечеринка😍🔥🔥", "Лучше вечеринки только на концертах у DOROFEEVA🔥", "я думаю, ты также должна носить этот костюм на концертах 😻", "Любимая песня их альбома 😄", "Меня накрыла вечеринка 😍", "Зажги!🔥", "Боже, сколько тут, несколько секунд, а они меня заставили двигаться и зарядили да так что я с уныния сейчас пойду на гульки🔥🔥🔥❤️❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, сейчас Надя Дорофеева занимается сольной карьеру, и разъезжает по городам со своей программой.

Напомним, Дорофеева в топе сверкнула точеной фигуркой, которой можно позавидовать

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