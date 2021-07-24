Украинская певица Надя Дорофеева, бывшая солистка "Время и Стекло", показала часть своих тренировок

Этим летом у артистки очень насыщенный график и концерты в последнее время Надя дает чуть ли не каждый вечер. Чтобы быть в форме и иметь возможность похвастаться фигурой с лучшей стороны, Надя также много тренируется.

Не так давно в разделе Стори в Инстаграм певица продемонстрировала небольшой ролик со своей тренировки. Дурачась на камеру и пританцовывая, звезда восхитила фигурой. Надя появилась перед объективом в маленьком топе и таких же шортах.

При этом звезда не скрывала естественную красоту, на занятиях Дорофеева не любит красоваться с укладками или ярким макияжем. Примечательно, что несмотря на то, что звезда любит вкусно поесть и никогда не сидит на диетах, она выглядит очень стройной и ухоженной.

Артистка подмечает, что хороший обмен веществ и активный образ жизни помогают ей быть в форме, поэтому она не отказывается от вкусной еды.

Напомним, Дорофеева в полупрозрачном мини-платье не постеснялась показать лишнее

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