Популярная украинская певица Надя Дорофеева покорила необычным образом в полупрозрачном наряде
Популярная исполнительница фактически каждый день показывает новые образы, которые привлекают внимание. Поскольку Надя также занимается своим магазином с подругой, она увлечена трендами и модными образами, которые можно было бы применить не только на концертах.
Причем на выступлениях Надя появляется в максимально ярких и запоминающихся нарядах. В этот раз звезда выбрала нечто среднее между удобством и пикантностью. Полупрозрачный белый наряд с черным верхом и имитацией корсета выгодно сделал акцент не на талии, а на тонких ногах исполнительницы.
Пышная укладка, привычный макияж и минимум украшений сделали Надю еще ярче, а вот удобные черные сапоги на массивной подошве придали образу некой дерзости.
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«Такая vecherinka была вчера на @svitsketv 💜🤍💖» - написала Надя под фото.
Поклонники ответили: «Команда топчик; Ну что тут сказать😍; я на фотке классный 🤣; Аааааа чего вы все такие красивые 😍🔥; Костюмы кайф⚡️ а вот это было круто❤️🔥; Эти образы🔥; Было очень круто 💖; Такая красивая команда😍 образы глаза слепит😍; Такое классное выступления и такие красивые наряди 😍🔥; Очень красиво😍💔», - ответили фанаты.
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