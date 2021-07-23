Популярная украинская певица Надя Дорофеева покорила необычным образом в полупрозрачном наряде

Популярная исполнительница фактически каждый день показывает новые образы, которые привлекают внимание. Поскольку Надя также занимается своим магазином с подругой, она увлечена трендами и модными образами, которые можно было бы применить не только на концертах.

Причем на выступлениях Надя появляется в максимально ярких и запоминающихся нарядах. В этот раз звезда выбрала нечто среднее между удобством и пикантностью. Полупрозрачный белый наряд с черным верхом и имитацией корсета выгодно сделал акцент не на талии, а на тонких ногах исполнительницы.

Пышная укладка, привычный макияж и минимум украшений сделали Надю еще ярче, а вот удобные черные сапоги на массивной подошве придали образу некой дерзости.

«Такая vecherinka была вчера на @svitsketv 💜🤍💖» - написала Надя под фото.

Поклонники ответили: «Команда топчик; Ну что тут сказать😍; я на фотке классный 🤣; Аааааа чего вы все такие красивые 😍🔥; Костюмы кайф⚡️ а вот это было круто❤️‍🔥; Эти образы🔥; Было очень круто 💖; Такая красивая команда😍 образы глаза слепит😍; Такое классное выступления и такие красивые наряди 😍🔥; Очень красиво😍💔», - ответили фанаты.

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