Известный исполнитель, бывший солист "Время и стекло", Алексей Завгородний (Позитив) появился у гримерки популярной певицы

Не так давно артист окончательно расстался со своей женой-дизайнером Анной Андрийчук, сообщает Politeka.net. Пара пробыла вместе более 10 лет.

Сейчас артист, по всей видимости, одинокий, и строит свою карьеру в группе "MOZGI". К слову, 10 лет Завгородний выступал в дуэте с Надей Дорофеевой в группе "Время и Стекло". Сейчас бывшая коллега строит сольную карьеру.

Именно к Дорофеевой певец решил наведаться. Алексей позировал возле гримерки артистки, на одном из фото, сделав грустное лицо.

"Ждал малую под гримеркой, не дождался", - подписал кадры Позитив.

За час публикация собрала почти 4000 лайков и много комментариев.

«Жди меня и я вернусь, только очень жди..»😂", "нам нужно ваше совместное фото!", "надо было ждать до последнего!¡😂❤️❤️", "Она выйдет, не парься", "офигеть не встать 😂💔", "Скоро малая выйдет😂😉", "несите дальше оправдание, что они друзья", "жду реакцию от Нади , хоть месяцами буду караулить😂", "офигеть какой красивый 🥺💔", "Та ладно мы и так знаем, что вы вместе", " Если любишь ,будешь ждать хоть вечность не смотря ни на что!❤️", - написали пользователи сети.