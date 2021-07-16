Алексей Завгородний (Позитив) разоткровенничался в новом интервью и рассказала о разводе с Анной Андрийчук

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист, который был солистом группы "Время и Стекло", Алексей Завгородний стал участником программы Славы Демина "29 вопросов". В своем интервью Позитив раскрыл некоторые личные подробности и рассказал, жалеет ли о своем разводе с Анной Андрийчук.

Так, по словам Алексея, у него очень интересная и насыщенная жизнь, и он считает неуместным о чем-то жалеть.

"Я не думаю, что о чем-то можно жалеть, и не хотелось бы жалеть. Когда депрессирую, то начинаю задавать себе вопросы – а можно было и так, а можно было так, но мне кажется, что жалеть ни о чем не надо, потому что все ошибки, они тебя учат и делают сильнее", - говорит Позитив.

Вопрос о том, жалеет ли о разводе, Завгородний вообще назвал странным.

"О разводе жалеть? Если ты это делаешь, то ты это делаешь. Это было наше обоюдное решение вместе с Аней", - заявил Алексей.

Он также добавил, что продолжает общаться с бывшей женой, что у них много общих друзей. "Сказать, что жалею? Да нет, не жалею. Мне кажется, что жизнь – она достаточно интересная штука, и, как оказалось, короткая", - отметил Завгородний.

Напомним, Потап и Позитив поплатились за поцелуй в губы на сцене: "Не дай Бог, отобьет его у Насти".

Как сообщала Politeka, Позитив после развода устроил романтику с Надей Дорофеевой: "Время и Стекло" снова вместе.

Также Politeka писала, что Развод Позитива с лучшей подругой Каменских обрастает горькими подробностями: "Хотела, чтобы семья осталась".