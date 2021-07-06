Известная украинская певица Надя Дорофеева появилась на "Atlas Weekend", где засветилась вместе с Позитивом (Алексеем Завгородним)

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева и Алексей Завгородний раньше были солистами группы "Время и Стекло", которая прекратила существование в 2020 году. После этого стало известно, что Позитив еще и развелся с супругой Анной Андрийчук. И вот, Надя и Алексей посетили "Atlas Weekend" в Киеве, где не смогли проигнорировать друг друга.

На кадрах, которые были опубликованы в Инстаграм, можно увидеть Надю в "дырявом" топе и штанах. Позитив сначала поцеловал ручку певицы, а после этого красотка обняла Алексея. В итоге экс-партнеры по группе поговорили о чем-то, пока вокруг наблюдали за встречей.

Популярные статьи сейчас

Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"

Дочери Оли Поляковой в купальнике досталось за эксперименты с внешностью: "Заберите у ребенка косметичку"

Самая богатая певица Украины показала, как соревнуются ее дочери-близняшки: "Все в мамулю"

Солистку Go_A Павленко застали за кулисами в странной позе с шаром на голове: "Ого, это даже не..."

Избранница "Холостяка" Анна Богдан на фоне слухов о беременности готовится покинуть Украину: "Мы хотим..."
Показать еще

"Время и Стекло", "Надя Дорофеева", "Позитив", - были подписаны профили над кадрами в Инстаграм.

Напомним, Дорофеева в джинсах с дырками в "стратегических местах" показала, как готовит шоу

А еще Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес признался Осадчей, почему не хочет быть подопечным Потапа

Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" после развода рассекретил, был ли влюблен в Надю Дорофееву