Известная украинская певица Надя Дорофеева появилась на "Atlas Weekend", где засветилась вместе с Позитивом (Алексеем Завгородним)

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева и Алексей Завгородний раньше были солистами группы "Время и Стекло", которая прекратила существование в 2020 году. После этого стало известно, что Позитив еще и развелся с супругой Анной Андрийчук. И вот, Надя и Алексей посетили "Atlas Weekend" в Киеве, где не смогли проигнорировать друг друга.

На кадрах, которые были опубликованы в Инстаграм, можно увидеть Надю в "дырявом" топе и штанах. Позитив сначала поцеловал ручку певицы, а после этого красотка обняла Алексея. В итоге экс-партнеры по группе поговорили о чем-то, пока вокруг наблюдали за встречей.

"Время и Стекло", "Надя Дорофеева", "Позитив", - были подписаны профили над кадрами в Инстаграм.

Напомним, Дорофеева в джинсах с дырками в "стратегических местах" показала, как готовит шоу

А еще Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес признался Осадчей, почему не хочет быть подопечным Потапа

Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" после развода рассекретил, был ли влюблен в Надю Дорофееву