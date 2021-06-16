Бывшая жена Позитива (Алексей Завгородний) Анна Андрийчук раскрыла новые подробности развода

Как сообщает Politeka.net, недавно стало известно о разводе Алексея Завгородного и подруги Насти Каменских Анны Андрийчук. Пара долго скрывала разрыв, но недавно они все же признались, что разорвали отношения после 13-ти лет совместной жизни. В интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" Аня раскрыла новые подробности развода с Позитивом. Оказалось, что имущество они уже поделили, но официально расторжение брака еще не оформили, хотя и не живут вместе уже около двух лет (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По словам Андрийчук, она долго не рассказывала своим родителям, что ее брак трещит по швам. Более того, даже во время совместной жизни с артистом девушка не делилась с родными своими проблемами в семье. Одной из причин развода Анна назвала то, что них с мужем не получилось завести ребенка, хотя она этого очень хотела и даже на грани разрыва пыталась сохранить семью.

"У него всегда на первом месте была робота и музыка. Мне не 18 лет, я хочу семью, я хочу ребенка. Поэтому, я думаю, что это стало причиной самой большой. Я не могу сказать, что он не хотел, как-то не сложилось у нас с этим", - призналась Анна.

"Первый год мы пытались встречаться, у нас была романтика. Мы ездили в путешествие и планировали наше будущее. Я очень хотела, чтобы семья осталась вместе", - добавила Андрийчук.

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