Колишня дружина Олексія Завгородного (Позитив) Анна Андрійчук показала яскраві фото в соцмережі і похвалилася своїм досягненням

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно стало відомо про розлучення Олексія Завгородного і подруги Насті Каменських Анни Андрійчук. Пара довго приховувала розрив, але недавно вони все ж зізналися, що розлучилися. У своєму мікроблозі в Instagram Аня нещодавно показала кілька яскравих кадрів, а в підписі до них похвалилася, що стала обличчям відомого ювелірного бренду.

На нових знімках Анна відображена в різних позах, але в одному вбранні – змінювала тільки прикраси, які рекламує для бренду. Перед камерою красуня з'явилася в стильному зеленому костюмчику, який підкреслив її витончені форми і оголив тендітні плечі. Волосся дівчини зібрані і заплетені в високу косичку, а на її обличчі яскравий макіяж. Доповнюють образ сріблясті прикраси.

У підписі до фотографій Андрійчук написала: "Як же я чекала цього дня, щоб скоріше поділитися з вами. Моя мама була однією з перших клієнток (а ювелірному дому вже 22 роки, на секундочку). У дитинстві, коли вона не бачила, приміряла всі прикраси і мріяла, що, коли виросту, обов'язково буду носити всю цю красу. Вирости. І стала обличчям нової колекції. Саме ця колекція про емоції, про те, щоб поширювати любов і головне про те, що можна приймати себе різною, носити нетипові прикраси і не думати про те, що подумають оточуючі. Просто насолоджуватися собою. Це дуже імпонує моїм життєвим цінностям".

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