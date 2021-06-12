Бывшая жена Алексея Завгородного (Позитив) Анна Андрийчук показала яркие фото в соцсети и похвасталась своим достижением

Как сообщает Politeka.net, недавно стало известно о разводе Алексея Завгородного и подруги Насти Каменских Анны Андрийчук. Пара долго скрывала разрыв, но недавно они все же признались, что развелись. В своем микроблоге в Instagram Аня недавно показала несколько ярких кадров, а в подпсии к ним похвасталась, что стала лицом известного ювелирного бренда.

На новых снимках Анна запечатлена в разных позах, но в одном наряде – сменяла только украшения, которые рекламирует для бренда. Перед камерой красотка появилась в стильном зеленом костюмчике, который подчеркнул ее изящные формы и оголил хрупкие плечи. Волосы девушки собраны и заплетены в высокую косичку, а на ее лице яркий макияж. Дополняют образ серебристые украшения.

В подписи к фотографиям Андрийчук написала: "Как же я ждала этого дня, чтобы поскорее поделиться с вами. Моя мама была одной из первых клиенток (а ювелирному дому уже 22 года, на секундочку). В детстве, когда она не видела, примеряла все украшения и мечтала, что, когда вырасту, обязательно буду носить всю эту красоту. Выросла. И стала лицом новой коллекции. Именно эта коллекция про эмоции, про то, чтобы распространять любовь и главное про то, что можно принимать себя разной, носить нетипичные украшения и не думать о том, что подумают окружающие. Просто наслаждаться собой. Это очень импонирует моим жизненным ценностям".

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