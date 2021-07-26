Популярная украинская певица Надя Дорофеева в последнее время постоянно занята подготовкой к концертам
После снятия карантинных ограничений звезда приступила к активным тренировкам, подготовке к выступлениям и запланировала целый тур с концертами в разных городах. Пока что у звезды все время уходит на сольные концерты с летней тематикой.
Тем не менее, между выступлениями звезда успевает также уделить время себе и своим близким. Недавно в социальной сети появились кадры из отдыха звезды после очередного выступления. Надя без макияжа и привычной пышной укладки позировала перед камерой в естественном и милом виде.
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Причем звезда не постеснялась показать себя настоящую, так Дорофеева даже больше импонирует поклонникам. В белом купальнике на тонких завязках артистка выглядела весьма соблазнительно.
Искренние эмоции в кадре и «живые» моменты с улыбкой и естественным видом без фотошопа сделали Надю еще привлекательнее.
Напомним, Дорофеева в топе сверкнула точеной фигуркой, которой можно позавидовать
Как сообщала Politeka, Дорофеева устроила раскованную тренировку, сверкнув формами в мини-шортах
Также Politeka писала, Дорофеева в полупрозрачном мини-платье не постеснялась показать лишнее