Очень популярный украинский исполнитель Дима Монатик из Луцка пришёл в гости к певице Наде Дорофеевой

Как пишет Politeka.net, 35-летний уроженец Луцка, популярный певец и судья шоу "Голос страны" Дмитрий Монатик пришел в гости к певице Наде Дорофеевой.

Как известно, знаменитости-соседи. Их дома расположены рядом в селе Крюковщина Киевской области. По данным, свое имение Монатик приобрел еще пять лет назад. На территории есть собственный бассейн, детская площадка, качели и батут. Также звезда имеет отдельный дом для гостей, который находится на заднем дворе.

Недавно, соседями Монатика стали звездные супруги Дорофеевой и Дантеса. Они приобрели жилье на 270 квадратных метров. На территории дома есть огромный бассейн и много растений. По документам дом оформлен на певицу.

Поскольку Монатик и Дорофеева живут очень близко, то часто ходят в гости друг к другу. Так, на этот раз Надя опубликовала видео, где Дима Монатик в халате и Владимир Дантес играют в приставку в гостиной у Дорофеевой дома.

Ранее Politeka писала, что Монатик зажег с горячими блондинками, поразив Дорофееву, Андраде и не только: "Сочно!".

Напомним, что Монатик в халатике "зажег", сняв все на видео, Дорофеева не сдержала эмоций: "Єєєєєєє".

А еще Politeka сообщала, что судья "Голоса страны" Монатик засветился обнимку с жгучей брюнеткой из "Неангелов": "Колоссальное удовольствие".