Відомий український співак Дмитро Монатік презентував пісню, порадувавши Надю Дорофєєву

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік є популярним українським виконавцем. Нещодавно красунчик разом з дружиною відкрив продюсерський центр, але також продовжує творити. Не забуває співак і про соціальні мережі, де підігріває інтерес до свого контенту.

На новому відео Монатік був у білому халаті. Дмитро вийшов на вулиці, після чого включилася пісня "запалювати".

"Перші 15 секунд майбутнього релізу вже в мережі!!!! Клацни на екран, щоб запалювати! У новій масці вже грає "запалювати", - написав Дмитро.

Надя Дорофєєва відразу написала коментар:"Єєєєєєє".

Бабкін теж приєднався до обговорення: "дуже хочеться весь!!!!!!!!!!!!!! Дуже світло!!!! І як просто і глубочайше мудро!!! "Запалювати а не пропалювати!!"Кайф!!!!!!".

Фанати подивилися відео майже сто тисяч разів і написали коментарі:

"Хочу такі окуляри і голову в хмарах! "З цього дня ці в голові тільки запалювати, а не пропалювати", "Дімочка, гігантське спасибі за концерт в Одесі, досі під враженням".

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