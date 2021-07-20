Известный украинский певец Дмитрий Монатик презентовал песню, порадовав Надю Дорофееву

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик является популярным украинским исполнителем. Недавно красавчик вместе с женой открыл продюсерский центр, но также продолжает творить. Не забывает певец и о социальных сетях, где подогревает интерес к своему контенту.

На новом видео Монатик был в белом халате. Дмитрий вышел на улице, после чего включилась песня "Зажигать".

"Первые 15 секунд предстоящего релиза уже в сети!!!! Щелкни на экран, чтобы зажигать! В новой маске уже играет "Зажигать", - написал Дмитрий.

Надя Дорофеева сразу написала комментарий: "Еееееее".

Бабкин тоже присоединился к обсуждению: "Очень хочется весь!!!!!!!!!!!!!! Очень светло!!!! И как просто и глубочайше мудро!!! "Зажигать а не прожигать!!" Кайф!!!!!!".

Фанаты посмотрели видео почти сто тысяч раз и написали комментарии:

"Хочу такие очки и голову в облаках! "С этого дня эти в голове только Зажигать, а не прожигать", "Димочка, гигантское спасибо за концерт в Одессе, до сих пор под впечатлением".

Напомним, Монатик не на шутку разошелся на концерте в Харькове, жена показала видео

А еще Politeka писала, что Монатик не на шутку разошелся в отеле, показав свою необычную акробатику

Также Politeka сообщала, что жена Монатика в купальнике устроила прием солнечных ванн, Дорофеева и Брежнева оценили



