Жена судьи "Голосу країни" Дмитрия Монатика Ирина показала себя на отдыхе в Греции

Как пишет Politeka.net, Монатик не только успешный украинский артист, но и продюсер, а также глава счастливого семейства, ведь женат на прекрасной Ирине и вместе с ней воспитывает двоих мальчиков. Как и Дмитрий, супруга ведет активно социальные сети, где делится интересным контентом.

На новом фото Ирина показалась в коротких шортиках и блузе, а на талии можно увидеть бананку. Красотка стояла у дерева, демонстрируя загорелые ножки. Как можно понять по геолокации, девушка отправилась отдыхать в Грецию.

"Пожалуйста, с видом на море", - написала Ирина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Шикарно", "Невероятно", "Вау", "Красивая", "Огонь".

Сообщалось, что супруга певца Дмитрия Монатика Ирина Демичева порадовала публику солнечным фото с отдыха в Греции.

Так, жена Монатика опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, сделанный в Афинах. Загорелая девушка позировала на побережье, усевшись на один из архитектурных элементов декора. Ветер играл в ее волосах, а на лице - лучезарная улыбка.

Напомним, жена Монатика в узком платье заинтриговала кадрами из Греции

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