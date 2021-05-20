Жена украинского певца Дмитрия Монатика (MONATIK), Ирина, предстала во всей красе

Продюсер Ирина Монатик (Демичева) не только помогает мужу развивать карьеру, но также успевает воспитывать двоих сыновей, Платона и Даниила, пишет Politeka.net.

Примечательно, что беременность и роды никак не отразились на фигуре звезды. Ирина выглядит впечатляюще. Красотка поддерживает форму, занимаясь спортом. Об этом свидетельствует одно из последних фото.

Ирина позировала возле зеркала, наведя на него телефон. Красотка была в обтягивающем топике телесного цвета, а также в длинных лосинах и шортиках.

Звезда сделала высокий пучок из волос, чтобы те не мешали ей заниматься. Кажется тренировка прошла успешно, об этом говорит широкая улыбка звезды.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис сделать это невозможно.

Ранее мы писали, что Ирина и Дима Монатик поженились в 2012 году. На свадьбе не было никого, кроме двоих влюбленных.

Артист вспомнил в одном из интервью, что они расписались, пошли в ресторан и заказали, что раньше никогда не могли себе позволить.

Певец рассказал, что очень любит свою жену, и с ней он прошел многое.

"Какие бы не происходили сложности, а их ведь много у всех людей, я всегда могу положиться на свою супругу. Да даже просто поговорить, душу излить", - рассказал Монатик.

Напомним, что жена Монатика показала подросших сыновей и обратилась к украинцам: "Лучшее, что может произойти".

Как сообщала Politeka, Монатик эффектно сменил имидж, появившись с ирокезом: "Надо с Даном Баланом спеть".

Также Politeka писала, что жена Монатика сразила сверкающим образом в платье в обтяжку, муж не сдержал эмоций: "Как собираешься провести этот вечер?".