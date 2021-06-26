Известный певец и танцор Дмитрий Монатик поделился забавным видео в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец и хореограф Дмитрий Монатик часто радует фанатов яркими выходками, публикуя фото и видео в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз популярный артист поделился забавным видео, на котором показал свои акробатические трюки.

В ролике видно, что Монатик отдыхает в отельном номере, но ему быстро наскучило и он решил развлечься. Артист начал делать сальто – с кровати на пол, прыгать на диван, выглядывать из-за стены и стоять на голове. Ногами кверху. Выглядит все это очень весело и задорно.

В подписи к видеоролику Монатик написал: "Когда отели надоели #АкробатикаОтМонатика". Пользователи тут же принялись обсуждать новую публикацию артиста: "Руки локти", "Это те самые упражнения, чтобы спина не болела?", "Моя любимая рубрика. Спорт, юмор и Монатик", "Шок контент. Все с ног на голову стало", "Креативное, весёлое, а главное спортивное утро", "Можно смотреть вечно", "Класс".

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