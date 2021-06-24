Это определенно ее цвет

Набирающая популярность певица Лида Ли показала роскошный пляжный образ в красном, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов

Лидия Скорубская (настоящее имя звезды) только недавно дебютировала сольно. До этого она работала бэк-вокалисткой у Дмитрия Монатика. После этого красотка попробовала свои силы на творческих шоу Украины и в итоге Монатик решил взять ее под опеку, сделав сольной исполнительницей.

Сейчас Лида Ли активно продвигается как певец, а также регулярно радует поклонников обновлениями в своем Инстаграм. Как пишет Politeka.net, на новых фото звезда показала свой запоминающийся пляжным образ.

На снимках Лида позирует в ярко-красном слитном купальнике, который идеально подчеркивает ее фигуру. Еще одним элементом ее образа стала красная шляпа с огромными полями.

На первом фото Лида стоит лицом к камере, придерживая свою шляпку.

А вот на втором снимке певица уже позирует спиной, демонстрируя все достоинства своей фигуры.

Фотографии Лиды Ли впечатлили Ирину Сопонару и Соню Плакидюк, которые оставили под ними восхищенные смайлики.

Сообщалось, что восходящая звезда украинской сцены певица Лида Ли блеснула длинными стройными ногами в дорогом автомобиле.

На снимке Лида запечатлена сидящей за рулем автомобиля. На ней надета черная кожаная куртка и короткие шорты.

Напомним, подопечная Монатика показала, как зажигает в тренажерном зале: "Малышка огонь".

Как сообщала Politeka, подопечная Монатика поразила экспериментами с внешностью, кадры: "Лида, не плачь, но...".

Также Politeka писала, что подопечная Монатика Лида Ли похвасталась бесконечными ногами, сидя в элитном авто: "Какая ты".