Восходящая звезда украинской сцены певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, блестнула длинными стройными ногами в дорогом автомобиле

Лидия Скорубская (настоящее имя певицы) поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм, ее она приурочила в Дню Киева, который в этом году празднуют 30 мая.

«Вчера, по дороге домой, написала это... тебе, Киев. 💌



Родной и любимый город,

в последнее время могу насладиться тобою вдоволь только поздним вечером, но в это время суток ты ещё больше раскрываешься... твой майский свежий воздух, отдаленный запах каштанов на всех улицах, уже засыпающие , счастливые, жители... В такие дни ясно осознаешь, что каждые проулки, места - ключи к воспоминаниям, пазлы твоей и других чудесных жизней, что город может по-настоящему вдохновлять и доводить до мурашек от мысли, что ты точно там, где хочешь быть..

Такой вот ты, Киев, сегодня все тёплые слова - тебе...», - написала певица.

На снимке Лида запечатлена сидящей за рулем автомобиля. На ней надета черная кожаная куртка и короткие шорты. Певица демонстрирует свои бесконечнодлинные ноги во всей красе. При этом глаза ее закрыты.

Отметим, что Лида Ли изначально у Дмитрия работала бэк-вокалисткой. После этого красотка попробовала свои силы на творческих шоу Украины и в итоге Монатик решил красотку взять под опеку, делая ее отдельным артистом.

Сейчас она активно ведет активную жизнь в социальных сетях.

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