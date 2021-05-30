Восходящая звезда украинской сцены певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, блестнула длинными стройными ногами в дорогом автомобиле
Лидия Скорубская (настоящее имя певицы) поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм, ее она приурочила в Дню Киева, который в этом году празднуют 30 мая.
«Вчера, по дороге домой, написала это... тебе, Киев. 💌
Родной и любимый город,
в последнее время могу насладиться тобою вдоволь только поздним вечером, но в это время суток ты ещё больше раскрываешься... твой майский свежий воздух, отдаленный запах каштанов на всех улицах, уже засыпающие , счастливые, жители... В такие дни ясно осознаешь, что каждые проулки, места - ключи к воспоминаниям, пазлы твоей и других чудесных жизней, что город может по-настоящему вдохновлять и доводить до мурашек от мысли, что ты точно там, где хочешь быть..
Такой вот ты, Киев, сегодня все тёплые слова - тебе...», - написала певица.
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На снимке Лида запечатлена сидящей за рулем автомобиля. На ней надета черная кожаная куртка и короткие шорты. Певица демонстрирует свои бесконечнодлинные ноги во всей красе. При этом глаза ее закрыты.
Отметим, что Лида Ли изначально у Дмитрия работала бэк-вокалисткой. После этого красотка попробовала свои силы на творческих шоу Украины и в итоге Монатик решил красотку взять под опеку, делая ее отдельным артистом.
Сейчас она активно ведет активную жизнь в социальных сетях.
Напомним, подопечная Монатика в корсете показала изящные формы в полумраке
А еще Politeka писала, подопечная Монатика в корсете показала изящные формы в полумраке: "Главное, чтобы было кому руку подать".
Также Politeka сообщала, что восходящая звезда Лида Ли в прозрачном платье не оставила равнодушной жену Монатика: "Огонь".