Известная украинская певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Лида Ли изначально у Дмитрия работала бэк-вокалисткой. После этого красотка попробовала свои силы на творческих шоу Украины и в итоге Монатик решил красотку взять под опеку, делая ее отдельным артистом. Сейчас начинающая артистка активно ведет социальные сети, где делиться интересным контентом.

В этот раз Лида позировала в прозрачном наряде с корсетной часть сверху. Девушка стояла на роскошных ступеньках, эффектно спустившись под песню Baby, I'm Jealous (feat. Doja Cat) - Bebe Rexha.

"Привет", - написала девушка под роликом.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:

"Главное, чтобы было кому руку подать и удерживать под такое музло", "Трэк уже скачиваю, в этом смысле мы с тобой точно единомышленники".

Сообщалось, что известная украинская певица Лида Ли показала, как веселилась в лифте после своего триумфа на престижной премии.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Лида Ли показала, как чувствует себя после получения этой награды.

Напомним, подопечная Монатика оконфузилась в ответственный момент на церемонии

А еще Politeka сообщала, что подопечная Монатика покорила образом в красном платье с необычной юбкой

Также Politeka писала, что подопечная Монатика в кожаном комбинезоне рассказала, как провела ночь



