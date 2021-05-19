Известная украинская певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Лида Ли изначально у Дмитрия работала бэк-вокалисткой. После этого красотка попробовала свои силы на творческих шоу Украины и в итоге Монатик решил красотку взять под опеку, делая ее отдельным артистом. Сейчас начинающая артистка активно ведет социальные сети, где делиться интересным контентом.
В этот раз Лида позировала в прозрачном наряде с корсетной часть сверху. Девушка стояла на роскошных ступеньках, эффектно спустившись под песню Baby, I'm Jealous (feat. Doja Cat) - Bebe Rexha.
"Привет", - написала девушка под роликом.
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Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:
"Главное, чтобы было кому руку подать и удерживать под такое музло", "Трэк уже скачиваю, в этом смысле мы с тобой точно единомышленники".
Сообщалось, что известная украинская певица Лида Ли показала, как веселилась в лифте после своего триумфа на престижной премии.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Лида Ли показала, как чувствует себя после получения этой награды.
Напомним, подопечная Монатика оконфузилась в ответственный момент на церемонии
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