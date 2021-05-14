Известная украинская певица Лида Ли(Lida Lee), которую продюсирует Дмитрий Монатик, попала в неловкую ситуацию во время церемонии YUNA

Как пишет Politeka.net, Лида Ли изначально была бэк-вокалисткой у Дмитрия. После этого красотка решила попробовать на одном из шоу талантов, после чего Монатик взялся за девушку и начал ее продюсировать. Красотка не забывает об Инстаграм, где постоянно подогревает интерес к своей персоне.

Для церемонии Лида Ли выбрала роскошное платье длина которого, возможно, и подвела его в самый ответственный миг. Так, в момент награждения в номинации "Открытие года" певица, услышав свою фамилию со сцены, поднялась с кресла, но тут же упала. Пикантный момент успели заснять.

"Когда не ожидала, что станешь "Открытием года", - подписала Лида Ли опубликованные ею кадры.

"Зато нежно и элегантно", - прокомментировала конфуз Alyona Alyona

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Зато как искренне радовались", "Мммм, так и хочется подойти и подать руку... Настоящая леди", "Изящная девочка. Зато какая искренняя радость", "Берегите себя", "Такое милое падение"



До этого Лида Ли показала, как выглядела на церемонии. У красотки было шикарное платье с вырезом до бедра.

Сообщалось, что популярная украинская певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, вспомнила, как была студенткой.

На свежих фото в Инстаграм Лида позировала в роскошном красном комбинезоне из кожи. Яркий красный цвет подчеркнул эффектную красоту певицы. Под фото артистка решила рассказать про успешный образовательный опыт.

Напомним, подопечная Монатика покорила образом в красном платье с необычной юбкой

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