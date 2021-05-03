Популярная украинская певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, отправилась на отдых и показала свою фигуру в купальнике
Лидия Скорубская (настоящее имя певицы), которая в последнее время активно развивает свою сольную карьеру, решила немного отдохнуть от работы. Судя по геотегам в Инстаграм, певица отправилась в жаркую Турцию. Как пишет Politeka.net, на своей странице она поделилась фото с курорта.
На снимке Лида Ли показала свою фигуру в цельном черном купальнике с глубоким вырезом на спине. Певица позировала спиной к камере, слегка оглядываясь назад. Благодаря этому зрители могли рассмотреть ее подтянутое тело и пышную пятую точку. Звезда дополнила свой пляжный образ стильными круглыми очками.
«В тёплое лето, в новом купальнике», - подписала снимок Лида Ли.
Ани Лорак победила Веру Брежневу в "батле" фигур в купальниках: показательные фото
Мишина удивила появлением в компании Рыбака, который обманул ее на "Холостячке": "Верьте в себя..."
Эллерт раскрыл карты после новостей о расставании с «Холостячкой» Мишиной: «Она такая…»
51-летняя Лопес в спортивном костюме устроила эффектную прогулку с красоткой-дочерью: "Такие разные"
Ливни с градом и грозами: синоптики огорошили прогнозом на Пасху
Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост звезды.
«Вау, вау, огонь», «Хочу такой купальник», «Ай. Горяча чертовка», «Лида у тебя задница шикарная! есть что показывать», - пишут люди в комментариях.
Отметим, что Лида Ли запомнилась украинцам еще после участия на шоу «Голос країни», а также выступлений на бэк-вокале у Монатика. Не так давно она начала строить сольную карьеру и теперь активно продвигает себя как певицу.
Напомним, подопечная Монатика засветила своего малыша, кадры счастья: "У нас важные новости!".
Как сообщала Politeka, подопечная Монатика в платье с разрезом до бедра разлеглась на капоте авто: "Это был первый...".
Также Politeka писала, что подопечная Монатика в одном халате показала, как наводит марафет перед зеркалом: "Настроение на выходные".