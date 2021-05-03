Популярная украинская певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, отправилась на отдых и показала свою фигуру в купальнике

Лидия Скорубская (настоящее имя певицы), которая в последнее время активно развивает свою сольную карьеру, решила немного отдохнуть от работы. Судя по геотегам в Инстаграм, певица отправилась в жаркую Турцию. Как пишет Politeka.net, на своей странице она поделилась фото с курорта.

На снимке Лида Ли показала свою фигуру в цельном черном купальнике с глубоким вырезом на спине. Певица позировала спиной к камере, слегка оглядываясь назад. Благодаря этому зрители могли рассмотреть ее подтянутое тело и пышную пятую точку. Звезда дополнила свой пляжный образ стильными круглыми очками.

«В тёплое лето, в новом купальнике», - подписала снимок Лида Ли.

Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост звезды.

«Вау, вау, огонь», «Хочу такой купальник», «Ай. Горяча чертовка», «Лида у тебя задница шикарная! есть что показывать», - пишут люди в комментариях.

Отметим, что Лида Ли запомнилась украинцам еще после участия на шоу «Голос країни», а также выступлений на бэк-вокале у Монатика. Не так давно она начала строить сольную карьеру и теперь активно продвигает себя как певицу.

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