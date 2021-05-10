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Популярная украинская певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, вспомнила, как была студенткой

Как передает Politeka.net, Лидия Скорубская (настоящее имя певицы) запомнилась украинцам еще после участия на шоу «Голос країни». Она долгое время работала бэк-вокалисткой у Монатика, после чего стала его подопечной. Сейчас Лида Ли является артисткой продюсерского центра, который основал певец.

На свежих фото в Инстаграм Лида позировала в роскошном красном комбинезоне из кожи. Яркий красный цвет подчеркнул эффектную красоту певицы. Под фото артистка решила рассказать про успешный образовательный опыт.

«Две ночи настоящей «перезагрузки», семь неимоверных спикеров, выходные, что подарили много разных состояний и окрылили на новые свершения. Я снова ощутила себя студенткой с неподдельной жаждой к знаниям», - подписала фото звезда, поблагодарив организаторов образовательного мероприятия «Ночь новых идей».

В комментариях красотке оставили несколько отзывов и приятных комплиментов.



«Ты красотка», «Меня теперь переполняют идеи, я весь день творю. Присоединюсь к благодарностям, ребята постарались», «Я бы хотел, чтобы вы была старостой моей группы, я бы носил ваши учебники, а вы только журнал посещений», - пишут пользователи сети.

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