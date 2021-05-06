Українська співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, показала себе в наряді з декольте і розповіла про кращу прикрасу для жінки

Лідія Скорубська( справжнє ім'я співачки), яка нещодавно дебютувала як сольна виконавиця після виступів на бек-вокалі у Монатіка, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

У публікації Лідія поміркувала на тему того, що може найкращим чином прикрасити жінку.

"Найкраща річ, яку жінка може носити, щоб виглядати приголомшливо, - це її впевненість", - написала співачка.

Цей пост вона супроводила власними знімками.

На фото красуня позує на вулиці, стоячи поруч з білим автомобілем. Судячи з усього, Лідія була одягнена в білу сукню з верхом у вигляді корсета, який підкреслив її пишні форми. Образ знаменитості доповнив гармонійний макіяж, який зробив її риси обличчя більш виразними.

Шанувальники Ліди Лі активно коментують її публікацію.

"Неймовірна!", "Така впевнена", "а коли за спиною Ягур - то це взагалі комбо", "Королева", "спалах", - пишуть люди.

Зазначимо, що Ліда Лі запам'яталася українцям ще після участі на шоу «Голос країни», а також виступів на бек-вокалі у Монатіка. Не так давно вона почала будувати сольну кар'єру і тепер активно просуває себе як співачку.

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