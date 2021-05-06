Відома українська співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитра Монатік, показала себе

Як пише Politeka.net, Ліда Лі спочатку працювала у Дмитра бек-вокалісткою. Після цього Монатік став розкручувати дівчину, як самостійну співачку. Артистка зараз активно розвиває соціальні мережі, де підігріває до себе інтерес.

На кадрах Ліда Лі в мокрому купальнику вийшла з басейну, пройшовшись елегантно перед камерою. Дівчина була в чорних окулярах, захоплюючи своєю стрункою фігуркою. Співачку частково знімали в уповільненому режимі, тому відео вийшло дуже ефектним.

"Травневі плавальні дівчата", - написала Ліда під кадрами в Тікток.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і поставили всього 80 лайків, а також написали парочку коментарів:

"Річок", "вогонь", "захоплює кожну секунду".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Ліда Лі вирушила на відпочинок і показала свою фігуру в купальнику.

На знімку Ліда Лі показала свою фігуру в цілісному чорному купальнику з глибоким вирізом на спині. Співачка позувала спиною до камери, злегка Озираючись назад. Завдяки цьому глядачі могли розглянути її підтягнуте тіло і пишну п'яту точку. Зірка доповнила свій пляжний образ стильними круглими окулярами.

Нагадаємо, підопічна Монатіка засвітила свого малюка, кадри щастя

А ще Politeka повідомляла, що підопічна Монатіка в сукні з розрізом до стегна розляглася на капоті авто

Також Politeka писала, що підопічна Монатіка в одному халаті показала, як наводить марафет перед дзеркалом



