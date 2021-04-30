Молода українська співачка Ліда Лі, продюсуванням якої займається Дмитро Монатік, порадувала шанувальників хорошою новиною і показала свого малюка

Ліда Лі запам'яталася українцям ще після участі на шоу «Голос країни», а також виступів на бек-вокалі у Монатіка. Не так давно вона почала будувати сольну кар'єру і тепер активно просуває себе як співачку. Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Ліда Лі поділилася з шанувальниками важливою новиною.

Так, співачка оголосила, що готується до свого першого концерту.

"Увага всім! У нас для вас супер важливі новини! 20 травня відбудеться мій перший сольний концерт...нічого не плануйте на цей день, я буду дуже чекати нашу з вами зустріч", - написала зірка.

У новому відео вона показала себе на кухні. В руках вона тримає свого маленького песика, вдаючи, що він б'є лапками по каструлі, як по барабану.

Шанувальники знаменитості прийшли в захват від цієї новини.

"Вітаю з такою подією сподіваюся вийде бути поруч", "Бери Льову на барабани, благаю!!", "Огого це ж суперновості", "Ліда, як це здорово", "не можу визначити хто миліше", - пишуть люди.

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