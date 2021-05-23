Набирающая популярность исполнительница Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Лида Ли начинала как бэк вокалистка Монатика. После этого красотка пробовала себя на шоу талантов, а чуть позднее Дмитрий решил сделать из девушки полноценную певицу. И это принесло свои плоды, ведь Лида Ли в этом году была награждена на церемонии YUNA, где стала открытием года.

Не забывает красотка и о социальных сетях, где регулярно публикует новый контент. В этот раз Лида Ли решила показать новое полупрозрачное платье, которое выбрала для сценического образа. На нескольких фото девушка показала его с разных ракурсов.

"Ослепительно, замечательно сегодня провели вечер", - написала Лида Ли.

"Огонь", - написала жена Дмитрия Монатика Ирина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая красота", "Дива", "Вау", "Девушка, вы прекрасна, слов нет", "Невероятно красивая и талантливая", "Вы самая красивая".

Сообщалось, что набирающая популярность певица Лида Ли показала, как веселилась в лифте после своего победы на престижном мероприятии.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Лида Ли показала, как чувствует себя после получения этой награды.

Напомним, подопечная Монатика в корсете показала изящные формы в полумраке

А еще Politeka писала, что подопечная Монатика оконфузилась в ответственный момент на церемонии

Также Politeka сообщала, что подопечная Монатика покорила образом в красном платье с необычной юбкой



