Известная украинская певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала себя во время тренировки
Как пишет Politeka.net, Лида Ли изначально работала у Дмитрия в качестве бэк-вокалистки. Но со временем девушку Монатик решил развивать и стал продюсировать. Красотку даже назвали прорывом года на церемонии YUNA 2021. Сейчас певица активно развивает Инстаграм, где делится интересным контентом.
На новом видео, которое Лида опубликовала в социальных сетях, девушка была в топе и лосинах, позируя на тренажере. Девушка поднялась, устроив легкий перерыв от тренировки и станцевав.
"Немного фана в перерыве. Доброго всем, спортивного, утра!", - написала Лида.
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Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"36 раз пересматриваю", "Лида,видно,что фигура стала за год более спортивная!так держать!)", "Малышка огонь", "поздравляю с галочкой!! ты заслужила ", "И что тут такого?".
Сообщалось, что восходящая звезда украинской сцены певица Лида Ли блеснула длинными стройными ногами в дорогом автомобиле.
На снимке Лида запечатлена сидящей за рулем автомобиля. На ней надета черная кожаная куртка и короткие шорты. Певица демонстрирует свои бесконечно длинные ноги во всей красе. При этом глаза ее закрыты.
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