Известная украинская певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала, как веселилась в лифте после своего триумфа на престижной премии

На днях Лидия Скорубская (настоящее имя певицы) одержала первую серьезную победу в своей карьере: она удостоилась статуэтки музыкальной премии YUNA в номинации «Открытие года». В новом посте на своей странице в Инстаграм Лида Ли показала, как чувствует себя после получения этой награды. Об этом пишет Politeka.net.

Для появления на красной дорожке престижной церемонии артистка выбрала эффектный наряд: длинное асимметричное красное платье с вырезом на юбке до самого бедра. На новых кадрах Лида Ли показала, как проехалась в этом наряде в лифте.

На коротком видео можно увидеть, как двери лифта открываются, а внутри стоит певица. В одной руке она держит статуэтку, которую тут же демонстрирует на камеру. Артистка радостно машет рукой с наградой, а затем принимает элегантную позу, подняв вверх другую руку и слегка выгнув спину.

Поклонники Лиды Ли тут же отреагировали на ее пост.

«Молодчинка) Люблю», «Невероятная», «Солнышко, поздравляю», «Кажется, вам вверх», «Всё время кажется, что это "Оскар"», «Пусть ходят и смотрят», «Поздравляю!!!! Ты это заслужила, как никто», - пишут люди.

Напомним, подопечная Монатика оконфузилась в ответственный момент на церемонии: "Такое милое падение".

Как сообщала Politeka, подопечная Монатика покорила образом в красном платье с необычной юбкой: "Невозможно оторваться".

Также Politeka писала, что подопечная Монатика в кожаном комбинезоне рассказала, как провела ночь: «Я снова ощутила себя…».