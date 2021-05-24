Известная украинская певица Лида Ли, подопечная Дмитрия Монатика, показала себя разную
Как пишет Politeka.net, Лида Ли является популярной украинской певицей и даже в этом году была награждена на церемонии YUNA. Красотка уже некоторое время продвигает Дмитрий Монатик, у которого изначально певица работала бэк-вокалисткой. Сейчас молодая звезда активно ведет социальные сети, где делиться своим творчеством.
На новых фото, которые Лида опубликовала в Инстаграм, девушка позировала в четырех разных образах. На двух красотка была с привычной фанатам челкой, а еще на двух - без.
"Каждый образ — любовь... А какой цвет любви вам по душе? Выбирайте, оставляйте свои комментарии", - написала Лида.
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Фанаты сразу начали обсуждать фотографии красотки:
"Лида, нее плачь, но два нижних", "Вы прекрасны во всех образах", "наверное, не зря я люблю из всех сердечек белое. эта фотосессия с таким вайбом времен Олимпийского", "Очень нравятся твои кудри роскошные, Лида!", "Белое сердечко! Вам очень идёт нежность и воздушность!".
Сообщалось, что набирающая популярность исполнительница Лида Ли показала себя в новом образе.
В этот раз Лида Ли решила показать новый черный купальник, который подчеркнул идеальную фигуру красотки. На нескольких фото девушка показала его с разных ракурсов.
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