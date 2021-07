Дуже популярний український виконавець Діма Монатік з Луцька презентував шанувальникам новий кліп, який зняли на грецькому острові

Як пише Politeka.net, 35-річний співак з Луцька презентував новий кліп на пісню "Зажигать/JoMo", яким закликав фанатів запалювати, а не марнувати життя. Зйомки відбувалися на мальовничому грецькому острові Мінос. Режисером кліпу вже традиційно стала одеситка Таню Муіньо, яка цього місяця поповнила свою колекцію робіт ще одним ефектним роликом для Cardi B.

Пісні Дмитра Монатіка майже завжди порушують певні соціальні проблема. Трек "Зажигать/JoMo" – не виключення. Нова відеоробота співака говорить про проблему, яка отримала термін FOMO (fear of missing out). Мільйони людей перебувають у страху через ризик пропустити свіжі новини, ті чи інші події у світі, а тому стають залежними від смартфонів, соцмереж і нескінченних листувань. Разом з цим все більш популярним останнім часом стає рух JOMO (joy of missing out), який можна перекласти як "радість від втраченої вигоди". FOMO-залежних закликають відірватися від "чорного дзеркала" та насолоджуватися життям.

Шанувальникам Монатіка сподобалися нові пісня та кліп, вони написали безліч коментарів з цього приводу.

"Костюм просто бомба", "Дуже крутий кліп", "У мене мурашки❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Тепер кожен день хочеться тільки запалювати 🔥❤️ спасибі за музику, яка про любов!", - пишуть фанати.

