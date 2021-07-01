Популярний український співак Дмитро Монатік показав їх з дружиною перший поцілунок і відверто розповів про початок їхніх стосунків

Як відомо, артист давно і щасливо одружений на Ірині Монатік, яка за сумісництвом є одним з менеджерів проекту MONATIK. На своїй сторінці в Instagram Дмитро поділився емоційним постом з нагоди шостої річниці їхнього весілля. Про це пише Politeka.net.

Вона показав архівне фото, на якому стоїть, схиливши коліно перед Іриною, а та цілує його в губи, нахилившись вниз. При цьому обидва вони одягнені в костюми вигаданих персонажів.

Монатік розповів, що знімок був зроблений ще 13 років тому. Того вечора вони з Іриною вперше поцілувалися, правда зробили це просто жартома.

"Наш перший жартівливий поцілунок на твоєму 22-му дні народження виявився зовсім не жартом!) Через 3 роки ми почали зустрічатися, говорити про все на світі, мріяти, сміятися до кольок у животі. Почали вірити один в одного і разом повірили, що є хороші, прекрасні люди в тоді ще чужому і незнайомому Києві", - розповів Монатік.

Він додав, що офіційно вони одружилися тільки шість років тому, проте йому здається, що вони стали сім'єю ще після того самого поцілунку.

Співак зізнався, що раніше думав, ніби шукатиме справжнє кохання ціле життя, однак, йому знадобилося набагато менше часу. Артист зворушливо зізнався дружині в коханні прямо в пості.

Він додав, що на фото вони одягнені незвично для костюмованої вечірки. На ній сам Монатік був в костюмі Алладіна і з циліндром, а Ірина вибрала образ Мінні Маус.

"Креативно чи не так? Рольові ігри у кожного свої", - додав співак.

У коментарях шанувальники тут же почали вітати Монатіка і його дружину.

Нагадаємо, співак Монатік показав себе в РАГСі з красунею-дружиною.

Як повідомляла Politeka, Монатік влаштував акробатичну виставу прямо в готелі.

Також Politeka писала, що дружина Монатіка з'явилася в наряді з декольте перед Осадчою.