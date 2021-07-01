Популярный украинский певец Дмитрий Монатик показал их с женой первый поцелуй и откровенно рассказал о начале их отношений

Как известно, артист давно и счастливо женат на Ирине Монатик, которая по совместительству является одним из менеджеров проекта MONATIK. На своей странице в Инстаграм Дмитрий поделился эмоциональным постом по случаю шестой годовщины их свадьбы. Об этом пишет Politeka.net.

Она показал архивное фото, на котором стоит, преклонив колено перед Ириной, а та целует его в губы, наклонившись вниз. При этом оба они одеты в костюмы выдуманных персонажей.

Монатик рассказал, что снимок был сделан еще 13 лет назад. В тот вечер они с Ириной впервые поцеловались, правда сделали это просто в шутку.

«Наш первый шуточный поцелуй на твоём 22-ом дне рождения оказался совсем не шуткой!) Спустя 3 года мы начали встречаться, говорить обо всем на свете, мечтать, смеяться до колик в животе. Начали верить друг в друга и вместе поверили, что есть хорошие, прекрасные люди в тогда ещё чужом и незнакомом Киеве», - рассказал Монатик.

Он добавил, что официально они поженились только шесть лет назад, однако ему кажется, что они стали семьей еще после того самого поцелуя.

Певец признался, что раньше думал, будто будет искать настоящую любовь целую жизнь, однако, ему понадобилось гораздо меньше времени. Артист трогательно признался жене в любви прямо в посте.

Он добавил, что на фото они одеты необычно для костюмированной вечеринки. На ней сам Монатик был в костюме Алладина и с цилиндром, а Ирина выбрала образ Минни Маус.

«Креативно не так ли? Ролевые игры у каждого свои», - добавил певец.

В комментариях поклонники тут же принялись поздравлять Монатика и его жену.

Напомним, певец Монатик показал себя в ЗАГСе с красоткой-женой.

Как сообщала Politeka, Монатик устроил акробатическое представление прямо в отеле.

Также Politeka писала, что жена Монатика появилась в наряде с декольте перед Осадчей.