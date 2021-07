Очень популярный украинский исполнитель Дима Монатик из Луцка презентовал поклонникам новый клип, который сняли на греческом острове

Как пишет Politeka.net, 35-летний певец из Луцка презентовал новый клип на песню "Зажигать/JoMo", которым призвал фанатов зажигать, а не прожигать жизнь. Съемки проходили на живописном греческом острове Минос. Режиссером клипа уже традиционно стала одесситка Таню Муиньо, которая в этом месяце пополнила свою коллекцию работ еще одним эффектным роликом для Cardi B.

Песни Дмитрия Монатика почти всегда нарушают определенные социальные проблемы. Трек "Зажигать/JoMo" – не исключение. Новая видеоработа певца говорит о проблеме, которая получила термин FOMO (fear of missing out). Миллионы людей находятся в страхе из-за риска пропустить свежие новости, те или иные события в мире, а потому становятся зависимыми от смартфонов, соцсетей и бесконечных переписок. Вместе с этим все более популярным в последнее время становится движение JOMO (joy of missing out), которое можно перевести как "радость от упущенной выгоды". FOMO-зависимых призывают оторваться от "черного зеркала" и наслаждаться жизнью.

Поклонникам Монатика понравились новые песня и клип, они написали множество комментариев по этому поводу.

"Костюм просто бомба", "Очень крутой клип", " у меня мурашки❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "теперь каждый день хочется только зажигать, спасибо за музыку, которая про любовь!",- пишут фанаты.

