Український співак, суддя шоу " Голос країни", Діма Монатік після Дніпра дав великий концерт у Харкові

Захоплюючими кадрами з виступу поділилася дружина артиста Ірина Монатік у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Відомо, що Дмитро виступав на стадіоні "Металіст".

На грандіозне шоу з танцями, декораціями та запальною музикою прийшли тисячі харків'ян і не тільки, щоб насолодитися творчістю MONATIK і почути наживо найвідоміші хіти. Публіка зустріла Дмитра Монатіка гучними оплесками. Варто відзначити, що зі сцени звучали не тільки нові пісні, але і вже відомі композиції.

"Харків 09.07.2021. Великий Артист і найкраща публіка у Всесвіті❤️🔥❤️🔥❤️🔥 величезне спасибі команді #MONATEAM 🙏🏾❤️🔥❤️🔥організаторам і всім людям, що вибирають філософію made with love and rhythm 🙏🏾❤️ «, - написала жінка.

Під її постом люди почали бурхливо обговорювати концерт.

"Дякую за мистецтво👏 🔥 і любов ❤ ️ до улюбленої справи 👏 👏 »,

"Дякую всім за незабутні емоції❤️ Приїжджали до вас з Полтави -тепер запрошувати до нас🤗»,

"Овації і тільки стоячи 👏 👏 👏»,

"Було 🔥 🔥 🔥 спасибі за таку атмосферу", - пишуть люди в мережі.

Нагадаємо, дружина Монатіка в мереживному ТОПі похвалилася бездоганним стилем в Парижі.

Як повідомляла Politeka, Монатік і Саніна перейняли стиль Дана Балана, змусивши Тіну корчитися від сміху: "малюк..."

Також Politeka писала, що змучений безсонням суддя "Голосу країни" Монатік звернувся до шанувальників.