Український виконавець, суддя "Голосу країни", Діма Монатік здивував несподіваною новиною

Артист поділився звісткою на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Монатік оголосив, що більше не продюсує співачок Lida Lee і Nino Basilaya.

"Я радий, що артисти #MONATIKcorporation так швидко дорослішають! Розвиваються! Стають самостійними і такими професійними! Дівчата, ви неймовірно круті і я вас дуже люблю! Вірю в вас всією душею! Ви наші перші випускники і ми щиро сподіваємося, що ви досягнете неможливих висот! Так і буде! Відтепер Lida Lee і Nino Basilaya-самостійні артисти, музику яких чекаю з нетерпінням завжди!"- написав він.

Монатік підкреслив, що впевнений у правильності свого рішення: «відносини продюсер-артист рано чи пізно закінчуються, в нашому випадку, можливо, це сталося рано, але точно на краще і не дарма».

На думку співака, його підопічні повністю готові працювати самостійно.

"За рік роботи ви отримали стільки досвіду, про який багато хто тільки мріє. І тепер ви готові до сольного плавання артистів, а не продюсерських проектів! Як і раніше буду за вас переживати, пишатися, радіти вашим новим успіхам і досягненням! Наша прекрасна квітка і наша визначна пам'ятка. Дякую вам за все. Вірю в вас безмежного. Завжди поруч!» ,- зазначив артист.

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