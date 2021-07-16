Украинский исполнитель, судья "Голосу країни", Дима Монатик удивил неожиданной новостью

Артист поделился известием на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Монатик объявил, что больше не продюсирует певиц Lida Lee и Nino Basilaya.

«Я рад, что артисты #MONATIKcorporation так быстро взрослеют! Развиваются! Становятся самостоятельными и такими профессиональными! Девчонки, вы невероятно крутые и я вас очень люблю! Верю в вас всей душой! Вы наши первые выпускники и мы искренне надеемся, что вы достигните невозможных высот! Так и будет! Отныне Lida Lee и Nino Basilaya - самостоятельные артисты, музыку которых жду с нетерпением всегда!» - написал он.

Монатик подчеркнул, что уверен в правильности своего решения: «Отношения продюсер-артист рано или поздно заканчиваются, в нашем случае, возможно, это произошло рано, но точно к лучшему и не зря».

По мнению певца, его подопечные полностью готовы работать самостоятельно.

«За год работы вы получили столько опыта, о котором многие только мечтают. И теперь вы готовы к сольному плаванию артистов, а не продюсерских проектов! Как и прежде буду за вас переживать, гордиться, радоваться вашим новым успехам и достижениям! Наш прекрасный цветок и наша достопримечательность. Благодарю Вас за все. Верю в вас безграничного. Всегда рядом!», - отметил артист.

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