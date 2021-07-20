Колишня солістка дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха засвітилася в компанії співака Діми Монатіка

Відома артистка після розпаду групи "НеАнгели" зайнялася сольною кар'єрою, пише Politeka.net. Цього разу артистка показала, як відпочиває під пісні Монатіка.

Зірка разом з племінницею побувала на концерті артиста в Одесі, також зробила з ним спільне фото. На знімку Діма обійняв колегу.

Також Смеюха розмістила відео того, як танцює під час виступу співака. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Друзі, пам'ятаєте, колись я оголошувала про нову рубрику, де отримую колосальне задоволення на концертах в якості глядача, а не артиста? І, як співає Діма, вчора мене кружляло до упаду, і я знаю, що це було все не дарма, не дарма, не дарма!😍", - написала співачка.

За словами Вікторії, їй дуже сподобалося шоу і вона назвала його світового рівня. Співачка розповіла, що Монатік провів з аудиторією справжню "психотерапію" зарядив енергією, своїм магнетизмом.

"Так здорово бути одночасно в якості колеги і шанувальниці! Рада спілкуванню @monatik_official ☺️❤️ у мене від цього сил та ідей стало ще більше. 👼🏼", - написала Смеюха.



"❤️❤️❤️ 🙏🏾🙏🏼🙏🏽 дякую! Радий був поспілкуватися по душах", - відповів Монатік.

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