Колишня солістка дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха засвітилася в компанії співака Діми Монатіка
Відома артистка після розпаду групи "НеАнгели" зайнялася сольною кар'єрою, пише Politeka.net. Цього разу артистка показала, як відпочиває під пісні Монатіка.
Зірка разом з племінницею побувала на концерті артиста в Одесі, також зробила з ним спільне фото. На знімку Діма обійняв колегу.
Також Смеюха розмістила відео того, як танцює під час виступу співака. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
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"Друзі, пам'ятаєте, колись я оголошувала про нову рубрику, де отримую колосальне задоволення на концертах в якості глядача, а не артиста? І, як співає Діма, вчора мене кружляло до упаду, і я знаю, що це було все не дарма, не дарма, не дарма!😍", - написала співачка.
За словами Вікторії, їй дуже сподобалося шоу і вона назвала його світового рівня. Співачка розповіла, що Монатік провів з аудиторією справжню "психотерапію" зарядив енергією, своїм магнетизмом.
"Так здорово бути одночасно в якості колеги і шанувальниці! Рада спілкуванню @monatik_official ☺️❤️ у мене від цього сил та ідей стало ще більше. 👼🏼", - написала Смеюха.
"❤️❤️❤️ 🙏🏾🙏🏼🙏🏽 дякую! Радий був поспілкуватися по душах", - відповів Монатік.
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