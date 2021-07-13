Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала зажигательное сольное выступление и обратилась к поклонникам

Недавно украинцы узнали о том, что популярный дуэт «НеАнгелы» после многих лет прекращает свое существование. После его распада Виктория Смеюха и Слава Каминская решили выступать сольно, и теперь продолжают радовать поклонников новыми релизами.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Смеюха поделилась кадрами с одного из таких выступлений. На видео артистка вовсю зажигала на сцене под свои песни. Для этого номера она выбрала короткие желтые шорту и белую рубашку без рукавов, под которой просвечивался черный лифчик.

В подписи к кадрам Виктория обратилась к своим поклонникам, поблагодарив их за поддержку.

«Без Вас не состоялся бы этот праздник жизни, не был бы этот день таким чудесным и весёлым. Спасибо Вам, мои дорогие и желанные!», - написала звезда.

Ее фанаты не смогли пройти мимо этого поста.

«Нереальная красотка, голос от Бога», «шикарная», «Девушка-огонь!», «Волшебная Вика. И как всегда люблю», «Талант от Бога, каждый раз как слышу, то до мурашек просто!», «Это не женщина это просто гипноз какой-то», - пишут люди.

Напомним, экс-солистка «НеАнгелов» Смеюха посветила стройными ножками в мини-шортах и дала совет украинцам.

Как сообщала Politeka, Каминская после развала "НеАнгелов" ищет спасение от новой напасти.

Также Politeka писала, что экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха не сдержала эмоций рядом с Валерием Меладзе.