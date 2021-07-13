Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала зажигательное сольное выступление и обратилась к поклонникам
Недавно украинцы узнали о том, что популярный дуэт «НеАнгелы» после многих лет прекращает свое существование. После его распада Виктория Смеюха и Слава Каминская решили выступать сольно, и теперь продолжают радовать поклонников новыми релизами.
Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Смеюха поделилась кадрами с одного из таких выступлений. На видео артистка вовсю зажигала на сцене под свои песни. Для этого номера она выбрала короткие желтые шорту и белую рубашку без рукавов, под которой просвечивался черный лифчик.
В подписи к кадрам Виктория обратилась к своим поклонникам, поблагодарив их за поддержку.
«Без Вас не состоялся бы этот праздник жизни, не был бы этот день таким чудесным и весёлым. Спасибо Вам, мои дорогие и желанные!», - написала звезда.
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Ее фанаты не смогли пройти мимо этого поста.
«Нереальная красотка, голос от Бога», «шикарная», «Девушка-огонь!», «Волшебная Вика. И как всегда люблю», «Талант от Бога, каждый раз как слышу, то до мурашек просто!», «Это не женщина это просто гипноз какой-то», - пишут люди.
Напомним, экс-солистка «НеАнгелов» Смеюха посветила стройными ножками в мини-шортах и дала совет украинцам.
Как сообщала Politeka, Каминская после развала "НеАнгелов" ищет спасение от новой напасти.
Также Politeka писала, что экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха не сдержала эмоций рядом с Валерием Меладзе.