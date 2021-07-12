Бывшая солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха поделилась ярким фото и дала совет

Как сообщает Politeka.net, новый пост появился на странице артистки, которая теперь строит сольную карьеру, в Инстаграм.

Виктория Смеюха показала снимок на котором запечатлена в мини-шортах и майке, сидя на зеленой траве газона.

«Единственно правильный образ жизни – действовать спонтанно 👣, не думая о внешней выгоде и сливаясь с миром. Доверяйте себе, своим способностям, миру в целом и своему месту в нем. Действуйте с уверенностью, и лучшие решения будут приходить сами собой. 😃☀️ Сегодня вечером концерт и уже завтра я заслуженно отдохну, пропущу очередную порцию обновлений в соцсетях и загляну в себя», - поделилась своими планами артистка.

Виктория Смеюха получила массу комплиментов в коментариях.

«Вика ну почему ты такая красивая», «Очаровательная женщина Виктория», «Такая красотка😍», «Самые магические ноги всего постсоветского пространства», - пишут поклонники.

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