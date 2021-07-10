Бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская попала в беду на украинском курорте. Певице срочно понадобился совет
Так, 36-летняя звезда, которая, как известно, начала сольную карьеру после развала "НеАнгелов", дала концерт в курортном поселке Железный Порт, что на Херсонщине. Кроме благодарностей от фанатов красотку здесь ждал неприятный сюрприз.
Слава сообщила о своей "беде" у себя в Инстаграм, сопроводив пост ярким фото, на котором позировала в черном силуэтном платье в пол, передает Politeka.net.
Артистка пожаловалась на то, что ее "загрызли" комары и теперь места укусов сильно чешутся.
"Что может спасти меня от верхних конечностей, которые уже разодрали все и везде ну и от зуда конечно?", - Каминская попросила совета.
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Пользователи кинулись отвечать артистке: кто по делу, а кто немного с иронией.
"Я слюнявлю и уговариваю себя, что больше не чешется!😛"; "Крестик на месте укуса ногтем поставить, так, чтобы видно было. Действует безоговорочно 🔥"; "Шикарная 😍 похудею и выпрошу платье 😍😂"; "Наручниками к кровати"; "Зубной пастой намазать место укуса😉"; "Холодное шампанское 🥂 ;), и все, как рукой снимет"; "Добро пожаловать в Херсонскую область 🔥".
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