Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала себя и ответила украинцам
Как пишет Politeka.net, Салва Каминская не так давно перестала быть солисткой группы "НеАнгелы", так как коллектив прекратил свое существование. Несмотря на это красотка и дальше занимается творчеством, а также ведет страничку в Инстаграм.
На днях из-за публикации Славу раскритиковали. Девушка показала средний палец на фото.
Слава решила опубликовать новый пост, в котором ответила комментаторам:
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На фото, которое добавила Слава, красотка позировала в полотенце, стоя на террассе. Девушка наслаждалась видами, загнув одну ножку. Фото получилось нежным и привлекательным.
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