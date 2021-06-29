Українська співачка, колишня солістка поп-групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха розповіла про сутичку з колишньою колегою славою Камінською
Такими подробицями Сміюха поділилася в інтерв'ю програмі "Неймовірна правда про зірок".
За словами артистки, конфлікт стався через її запізнення.
"Слава якось вирішила мене побити. Їй не сподобалося, що я запізнилася. Вона повернулася, почала виривати волосся з голови моєї", - розповіла артистка.
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Чим закінчився конфлікт, Віка не розповіла. За словами співачки, вона краще б викреслила з життя цей інцидент.
Як відомо, «НеАнгели» 4 березня 2021 року повідомили про свій розпад. Слава Камінська і Вікторія Смеюха були беззмінними учасницями групи з моменту її заснування в 2006 році.
Вікторія розповідала, що рішення про припинення роботи групи було прийнято не нею і її колегою славою Камінською, а їх продюсером Юрієм Нікітіним. Тепер співачки будують сольні кар'єри.
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