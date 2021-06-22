"Алло, мам? Я буду в хлам"

Слава Камінська, колишня солістка гурту "НеАнгели", насмішила унікальним кадром - головне ракурс

36-річна зірка, яка почала сольну кар'єру після розпаду в 2021 році "НеАнгелів", опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

У кадрі постала не сама Слава, а її подруги. Одна з них відзначала день народження, і свято, судячи з усього, вдалося. Дівчата прямо у вечірніх сукнях лежали в передпокої, обличчям вниз. Можна тільки здогадуватися, як сильно красуні втомилися веселитися, що вирішили прилягти прямо на підлозі.

Камінська не упустила момент і "познущалася" над іменинницею, зазначивши, що цілком могла б опинитися поруч.

"День народження - сумне свято 🤣 @koroleva_kriss Кріс, поруч з тобою повинна була лежати я, але щось пішло не так 😭 🤣 ❤ ️ PS: фото опубліковано і узгоджено з іменинницею🤣 😘 ✅", - йдеться в підписі.

Пост Слави змусив понервувати іншу її подружку - співачку Дашу Астаф'єву.

"😂млин", - написала та.

"@da_astafieva ми б відмінно вписалися в антураж 🤣", - відповіла їй Камінська.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене, вправляючись у сарказмі:

"О боги 😂 як це 😂 🔥"

"Так нормальний день народження 😍"

"Алло, мам? Я буду в хлам 😂"

"Біс попутаааав...😂"

"Попелюшка вже не та...👌👏😍"

"Судячи з фото не такий вже й сумний)"

"Інста Діви 😂 🔥"

"💪Крута Днюха, відразу видно"

"Відмінне завершення свята🤪"

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