Слава Камінська, колишня солістка гурту "НеАнгели", насмішила унікальним кадром - головне ракурс
36-річна зірка, яка почала сольну кар'єру після розпаду в 2021 році "НеАнгелів", опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
У кадрі постала не сама Слава, а її подруги. Одна з них відзначала день народження, і свято, судячи з усього, вдалося. Дівчата прямо у вечірніх сукнях лежали в передпокої, обличчям вниз. Можна тільки здогадуватися, як сильно красуні втомилися веселитися, що вирішили прилягти прямо на підлозі.
Камінська не упустила момент і "познущалася" над іменинницею, зазначивши, що цілком могла б опинитися поруч.
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"День народження - сумне свято 🤣 @koroleva_kriss Кріс, поруч з тобою повинна була лежати я, але щось пішло не так 😭 🤣 ❤ ️ PS: фото опубліковано і узгоджено з іменинницею🤣 😘 ✅", - йдеться в підписі.
Пост Слави змусив понервувати іншу її подружку - співачку Дашу Астаф'єву.
"😂млин", - написала та.
"@da_astafieva ми б відмінно вписалися в антураж 🤣", - відповіла їй Камінська.
Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене, вправляючись у сарказмі:
"О боги 😂 як це 😂 🔥"
"Так нормальний день народження 😍"
"Алло, мам? Я буду в хлам 😂"
"Біс попутаааав...😂"
"Попелюшка вже не та...👌👏😍"
"Судячи з фото не такий вже й сумний)"
"Інста Діви 😂 🔥"
"💪Крута Днюха, відразу видно"
"Відмінне завершення свята🤪"
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