Співачка Слава Камінська показала в соцмережі яскраві фото з "вагітним" животом і показала непристойний жест

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка вирішила пожартувати і показала фанатам в соцмережі фото зі своїм "вагітним" животом, а за ним ще один знімок, на якому показує середній палець.

Як видно, Слава відображена в красиво локації біля ставка, вона стоїть на причалі боком до камери і демонструє свій округлих живіт, який швидше за все просто "надула". На ній чорні труси і строкатий літній костюмчик, так що довелося трохи спустити штани і задерти піджак. на другому знімку співачка повернулася до камери і показала непристойний жест.

У підписі до публікації Камінська написала: "Чергова сенсація. Піду куплю тест на жир, хоча і так все очевидно". А шанувальники оцінили гумор артистки і почали коментувати її знімки, засинаючи жартами і компліментами.

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