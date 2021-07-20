Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха засветилась в компании певца Димы Монатика

Известная артистка после распада группы "НеАнгелы" занялась сольной карьерой, пишет Politeka.net. В этот раз артистка показала, как отдыхает под песни Монатика.

Звезда вместе с племянницей побывала на концерте артиста в Одессе, также сделала с ним совместное фото. На снимке Дима приобнял коллегу.

Также Смеюха разместила видео того, как отплясывает во время выступления певца. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Друзья, помните, когда-то я объявляла о новой рубрике, где получаю колоссальное удовольствие на концертах в качестве зрителя, а не артиста? И, как поет Дима, вчера меня кружило до упаду, и я знаю, что это было все не зря, не зря, не зря!😍", - написала певица.

По словам Виктории, ей очень понравилось шоу и она назвала его мирового уровня. Певица рассказала, что Монатик провел с аудиторией настоящую "психотерапию"зарядил энергией, своим магнетизмом.

"Так здорово быть одновременно в качестве коллеги и поклонницы! Рада общению @monatik_official ☺️❤️ У меня от этого сил и идей стало еще больше. 👼🏼", - написала Смеюха.



"❤️❤️❤️ 🙏🏾🙏🏼🙏🏽 благодарю! Рад был пообщаться по душам", - ответил Монатик.

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