Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха засветилась в компании певца Димы Монатика
Известная артистка после распада группы "НеАнгелы" занялась сольной карьерой, пишет Politeka.net. В этот раз артистка показала, как отдыхает под песни Монатика.
Звезда вместе с племянницей побывала на концерте артиста в Одессе, также сделала с ним совместное фото. На снимке Дима приобнял коллегу.
Также Смеюха разместила видео того, как отплясывает во время выступления певца. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Киев ушел под воду, затоплено метро: кадры мощнейшей атаки стихии
В транспорт будут пускать по электронным пропускам, названо условие: "В случае нового..."
Минимальная зарплата в Украине вырастет, в Минфине озвучили цифры: "Может составить..."
Оборвалась жизнь известного певца, раскрыта причина трагедии: «Больно даже думать…»
"Друзья, помните, когда-то я объявляла о новой рубрике, где получаю колоссальное удовольствие на концертах в качестве зрителя, а не артиста? И, как поет Дима, вчера меня кружило до упаду, и я знаю, что это было все не зря, не зря, не зря!😍", - написала певица.
По словам Виктории, ей очень понравилось шоу и она назвала его мирового уровня. Певица рассказала, что Монатик провел с аудиторией настоящую "психотерапию"зарядил энергией, своим магнетизмом.
"Так здорово быть одновременно в качестве коллеги и поклонницы! Рада общению @monatik_official ☺️❤️ У меня от этого сил и идей стало еще больше. 👼🏼", - написала Смеюха.
"❤️❤️❤️ 🙏🏾🙏🏼🙏🏽 благодарю! Рад был пообщаться по душам", - ответил Монатик.
Напомним, экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха устроила жару в просвечивающей блузке
Как сообщала Politeka, судья "Голосу країни" Монатик официально объявил о расставании
Также Politeka писала, что Монатик не на шутку разошелся на концерте в Харькове