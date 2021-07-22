Відомий український співак Дмитро Монатік показав себе, презентувавши нову пісню
Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік є не тільки популярним виконавцем, а й продюсером. Співак вирішив порадувати українців новим хітом, кліп на який він вже опублікував на своєму Ютуб-каналі і зробив пост в Instagram. (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
"Прем'єра кліпу" запалювати / Jomo " вже в мережі!
Прийшов час запалювати, а не пропалювати життя.
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Посилання на відео в описі.
Дякую найкращій команді за цю неймовірну роботу", - написано на сторінці в Instagram.
На кадрах Монатік позував у шортах і сорочці. Красунчик з'являвся в різних локаціях, а також з гарячими красунями в бікіні.
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Дорофєєва теж не змогла пройти повз нового кліпу: "Еееееее. Соковито!".
Фанати подивилися ролик сотні тисяч разів на різних майданчиках і написали коментарі:
"Кайфовий!! Муз дуже подобається і локації", " Кожна пісня, дуже важливий посил людям ! Ви один з небагатьох українських артистів, який робить-творчість"," спасибі, що є ти і твоя творчість, робота шикарна", " дім, як завжди в серці. Будемо запалювати", " Греція прекрасна. Обожнюю цю країну".
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