Украинский певец, судья шоу "Голос країни", Дима Монатик произвел фурор на своем концерте в Днепре

Кадрами выступление артист поделился на своей странице в Инстаграм, где также сообщил, что на очереди Харьков, пишет Politeka.net.

«Днепр!!! Было прекрасно!!! Харьков, готовимся #Зажигать вместе с Вами!!!» - написал артист.

Кадры вызвали бурную реакцию в Сети.

Оля Полякова прислала реакцию «🔥».

«Охренеть!!!», - написал Владимир Дантес.

Поклонники зовут Монатика приехать с концертом и в их город, при чем далеко не только в Украине.

«Дима, приезжай в Москву!», «Дмитрий, приезжайте пожалуйста в Красноярск ❤ 🙌 очень жду 🔥 ваша энергия 🔥🔥🔥», «Ты один из лучших!!!», «Красавчик! Такой позитив! Такой драйв! Респект!❤», «Когда уже будет такая подпись - Минск!!! Было прекрасно🔥», «Когда уже в Казахстан, Дмитрий», «В Харькове очень ждём», - пишут в комментариях.

Напомним, жена Монатика в кружевном топе похвасталась безупречным стилем в Париже.

Как сообщала Politeka, Монатик и Санина переняли стиль Дана Балана, заставив Тину корчиться от смеха: "Малыш..."

Также Politeka писала, что измученный бессонницей судья "Голосу країни" Монатик обратился к поклонникам.