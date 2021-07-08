Украинский певец, судья шоу "Голос країни", Дима Монатик произвел фурор на своем концерте в Днепре
Кадрами выступление артист поделился на своей странице в Инстаграм, где также сообщил, что на очереди Харьков, пишет Politeka.net.
«Днепр!!! Было прекрасно!!! Харьков, готовимся #Зажигать вместе с Вами!!!» - написал артист.
Кадры вызвали бурную реакцию в Сети.
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Оля Полякова прислала реакцию «🔥».
«Охренеть!!!», - написал Владимир Дантес.
Поклонники зовут Монатика приехать с концертом и в их город, при чем далеко не только в Украине.
«Дима, приезжай в Москву!», «Дмитрий, приезжайте пожалуйста в Красноярск ❤ 🙌 очень жду 🔥 ваша энергия 🔥🔥🔥», «Ты один из лучших!!!», «Красавчик! Такой позитив! Такой драйв! Респект!❤», «Когда уже будет такая подпись - Минск!!! Было прекрасно🔥», «Когда уже в Казахстан, Дмитрий», «В Харькове очень ждём», - пишут в комментариях.
Напомним, жена Монатика в кружевном топе похвасталась безупречным стилем в Париже.
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Также Politeka писала, что измученный бессонницей судья "Голосу країни" Монатик обратился к поклонникам.