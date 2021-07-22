Известный украинский певец Дмитрий Монатик показал себя, презентовав новую песню
Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик является не только популярным исполнителем, но и продюсером. Певец решил порадовать украинцев новым хитом, клип на который он уже опубликовал на своем Ютуб-канале и сделал пост в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).
"Премьера клипа «Зажигать/Jomo» уже в сети!
Пришло время зажигать, а не прожигать жизнь.
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Ссылка на видео в описании.
Благодарю лучшую команду за эту невероятную работу", - написано на страничке в Инстаграм.
На кадрах Монатик позировал в шортах и рубашке. Красавчик появлялся в разных локациях, а также с горячими красотками в бикини.
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Дорофеева тоже не смогла пройти мимо нового клипа: "Еееееее. Сочно!".
Фанаты посмотрели ролик сотни тысяч раз на разных площадках и написали комментарии:
"Кайфовый!! Муз очень нравится и локации", "Каждая песня , очень важный посыл людям ! Вы один из немногих украинских артистов , который делает - ТВОРЧЕСТВО", "Спасибо, что есть ты и твоё творчество, работа шикарная", "Дим, как всегда в сердце. Будем зажигать", "Греция прекрасна. Обожаю эту страну".
Напомним, Монатик в халатике "зажег", сняв все на видео, Дорофеева не сдержала эмоций
А еще Politeka писала, что судья "Голосу країни" Монатик официально объявил о расставании
Также Politeka сообщала, что жена судьи "Голосу країни" Монатика в кружевах восхитила украинцев новым фото